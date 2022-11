Netwerk Deinze resulteert in de tijdelijke komst van drie Japanners

Opvallend nieuws bij Deinze: de club uit de Challenger Pro League verwelkomt drie Japanners, voor een weliswaar korte periode.

Als onderdeel van de uitbreiding van het globale netwerk heeft Deinze en zijn eigenaar ACA Football Partners een overeenkomst bereikt met Urawa Red Diamonds, één van de grootste profclubs in Japan. Dat is bereid om voor een paar weken drie spelers naar België te sturen om hier extra ervaring te komen opdoen.

Het gaat om de 19-jarige verdediger Kota Kudo en om de middenvelders Kaito Yasui (22) en Yuta Miyamoto (22). Zij zullen bij Deinze meetrainen met de A-ploeg van Deinze van 21 november tot en met 3 december. Slechts twee weken dus. Het lijkt dan ook niet de bedoeling om hen in een competitiematch in te zetten. In theorie is de enige mogelijkheid hiervoor ook de thuismatch tegen SL 17 op 26 november.

📰 𝗞𝗠𝗦𝗞 𝗗𝗲𝗶𝗻𝘇𝗲 𝘃𝗲𝗿𝘄𝗲𝗹𝗸𝗼𝗺𝘁 𝟯 𝘀𝗽𝗲𝗹𝗲𝗿𝘀 𝘃𝗮𝗻 𝗨𝗿𝘂𝘄𝗮 𝗥𝗲𝗱 𝗗𝗶𝗮𝗺𝗼𝗻𝗱𝘀 (@REDSOFFICIAL) !



♦️Yuta Miyamoto

♦️Kaito Yasui

♦️Kota Kudo



Meer info ➡️ https://t.co/sHJBAkhf4r



Welkom! 🤝 pic.twitter.com/T141577LD8 — KMSK Deinze (@KMSKDeinze) November 18, 2022

"We zijn ontzettend enthousiast over het verwelkomen van jonge veelbelovende spelers van een van de grootste J.League clubs", aldus Deinze-CEO Akihisa Iizuka. "Hoewel het een korte periode is, hoop ik dat ze veel ervaring zullen opdoen in het Europese voetbalmilieu en misschien zelfs spelers van KMSK Deinze zullen inspireren."