VRT wil niet lossen hoeveel het betaalt voor uitzendrechten WK: "Een aantal vraagtekens"

Het WK voetbal in Qatar trekt zondag op gang. FIFA incasseert meer dan 3 miljard euro voor de uitzendrechten.

In ons land heeft VRT de rechten om het WK uit te zenden, maar hoeveel de openbare omroep daarvoor betaald heeft is niet geweten.

“Wij communiceren daar niet over. Dat is contractueel vastgelegd met de EBU en de FIFA”, luidt het bij de VRT. De EBU is een vereniging van Europese openbare omroepen. In 2012 haalden zij al de rechten voor dit WK binnen.

Het bedrag zou minstens 12 miljoen euro zijn, dat is wat er in 2014 betaald werd voor het WK in Brazilië.

“Op zich is het niet ongebruikelijk dat er een zekere geheimhouding geldt voor commerciële deals, maar dit is toch iets anders”, zegt sporteconoom Thomas Peeters in Het Nieuwsbald.

“Dit gaat om belastinggeld voor een evenement in een land dat een aantal vraagtekens oproept. En ook de organisatie waar het geld naartoe gaat, de FIFA, roept vraagtekens op.”