Canadese bondscoach velt zijn oordeel over Rode Duivels en Eden Hazard na match tegen Egypte

De Canadese bondscoach John Herdman volgde het duel van de Rode Duivels tegen Egypte als voorbereidingsmatch op de voet op.

Herdman vond het een aangename partij om volgen. “Egypte is het eerste land in jaren dat als underdog een goed resultaat kon neerzetten tegen België. Dat was sterk”, zegt Herdman aan Het Nieuwsblad.

Het resultaat kan de nodige gevolgen hebben voor Canada. “Ofwel gaan de Belgen tegen ons revanche willen nemen en zijn ze extra gemotiveerd. Ofwel zijn er plots twijfels in hun hoofden, maar dat kan ik me moeilijk voorstellen. Ervaren jongens als De Bruyne, Hazard en Courtois twijfelen niet na een slippertje in een ‘friendly game’. Als je me vraagt welke vijf landen het WK kunnen winnen, dan reken ik België daar sowieso bij.”

Ook over Eden Hazard heeft Herdman zijn mening. “We hebben al de duels van de Rode Duivels geanalyseerd en ik vind Hazard nog steeds een belangrijke speler. Hij is de aanvoerder, hij zorgt voor beweging en openingen. En ook voor kansen. Met zijn intelligentie laat hij ook zijn ploegmaats draaien, hij maakt het geheel beter. Als de Belgische fans klagen en er zo voor zorgen dat Hazard niet speelt tegen ons, dan ben ik ‘happy’.”