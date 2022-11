Challenger Pro League gaat gewoon door tijdens WK: "Alleen gehoopt op aantrekkelijkere tijdsblokken"

Tijdens het WK gaat de Challenger Pro League gewoon door. Geen probleem voor de ploegen daar, maar ze hadden wel gehoopt dat ze iets aantrekkelijkere speeluren gingen krijgen van de kalendermaker.

Vrijdagavondmatchen, zaterdag- en zondagmiddag ook... Dat geeft veel frustratie bij de 1B-ploegen. “Ik heb er ook geen probleem mee dat we tijdens het WK verder ­spelen”, zegt Lierse-voorzitter Luc Van Thillo in GvA. “Alleen had ik gehoopt dat onze reeks nu ook wat meer in de schijnwerpers zou geplaatst worden. Nu er geen ander Belgisch profvoetbal is, zou het leuk geweest zijn om de tijdsblokken waarin de matchen worden gespeeld aan­trekkelijker te maken."

"Met betere aanvangsuren hadden we wellicht ook nieuwe bezoekers kunnen ­aantrekken. Dan heb ik het over mensen die doorgaans een ploeg uit 1A steunen, maar de ­komende maand ook eens iets anders willen dan alleen maar in hun luie zetel naar voetbal kijken."