Frans bondscoach Deschamps rekent op zijn aanvallers om titel te verlengen: "Zoals het hoort bij grote spelers"

Didier Deschamps is met Frankrijk nog steeds regerend wereldkampioen. Ook op dit WK behoren ze tot de favorieten, maar dan wel achter landen als Brazilië en Argentinië.

Deschamps moet immers een paar toppionnen missen met Kanté en Pogba. “Wil je zeggen dat ik geen middenvelders heb? Jawel hoor. Tchouaméni, om er maar één te noemen", zegt hij in HLN.

De aanvallers zullen wel een stap naar voor moeten zetten en daar heeft hij toch heel wat kwaliteit lopen, ook al zijn er zorgen rond Benzema. "De strijd om het middenveld is belangrijk, maar uiteindelijk zijn het de aanvallers die ons matchen moeten doen winnen. Zoals het hoort bij de grote spelers. Het zijn vaak individuele klasseflitsen die het verschil maken, die uitmaken wie wint en verliest. Maar dat volstaat niet op een WK. Je moet achterin evenzeer solide staan.”

In Rusland speelde Frankrijk in de reactie. “Het is goed mogelijk dat we het anders aanpakken. Er is geen garantie dat we het vier jaar geleden op een andere manier ook niet hadden kunnen flikken. Het voornaamste is dat ik het systeem baseer op de spelers die ik ter beschikking heb, en niet andersom. Ik ga mijn spelers niet in een systeem laten spelen dat hen niet ligt. Het zou stom zijn om hen te gaan uitleggen hoe ze moeten dribbelen, passen, controleren en trappen. ’t Is geen PlayStation."