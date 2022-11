Ex-Anderlecht-spits en topschutter gaat op zijn 31ste op pensioen

Lukasz Teodorczyk, ex-spits van Anderlecht en Charleroi, heeft het einde van zijn carrière aangekondigd. De Pool is er nog maar 31, maar houdt het voor bekeken.

Teodorczyk kende eigenlijk zijn beste periode bij Anderlecht, waar hij in 93 matchen 45 keer tot scoren kwam en negen assists uitdeelde. In het seizoen 2016-2017 werd hij ook topschutter in de JPL. Bij Charleroi was het al veel minder, want daar wist hij maar één keer de weg naar de netten te vinden.

Hij zat al sinds juli vorig jaar zonder club en besloot nu de schoenen aan de haak te hangen. Na Charleroi speelde hij nog in Italië bij Udinese en Vicenza.