Na de octopus en de kat doet een valk de WK-voorspellingen en zijn mening over openingswedstrijd is al bekend

Een dier dat voorspellingen doet over WK-matchen, we zijn er al aan gewend. Na de octopus en de kat is het in Qatar de beurt aan een valk om pronostieken van wedstrijden uit de doeken te doen.

Het lijkt te gek voor woorden, maar inmiddels is het al een soort van WK-traditie geworden. Dat hebben we allemaal te danken aan Paul de octopus, die op het WK van 2010 in Duitsland alle resultaten van het gastland correct voorspelde én ook de uitkomst van de finale.

Op het WK in Rusland was het dan aan Achille de Kat. In Qatar hebben ze Neyar de valk. Er zit een heus systeem achter om de valk de resultaten van WK-matchen te laten voorspellen. Twee drones hijsen de vlaggen van de twee landen omhoog met wat vlees aan. De valk wordt vervolgens losgelaten en dan is het wachten welke van de vlaggen hij kiest.

Geen gelijkspel mogelijk

Een duidelijk hiaat in het systeem is dat een gelijkspel zo onmogelijk is, terwijl een groepswedstrijd uiteraard wel op een puntendeling kan eindigen. De eerste voorspelling voor het WK 2022 is alvast een feit: volgens Neyar haalt Ecuador het van gastland Qatar.