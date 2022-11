SK Beveren en RWDM blijven zij aan zij aan kop na puntendeling in de topper

Een onvervalste topper in de Challenger Pro League: SK Beveren en RWDM gaven mekaar partij met de leidersplaats als inzet.

Beide teams begonnen eraan als co-leiders met 28 punten. RWDM was in het eerste half uur iets dreigender. De beste mogelijkheid was voor Oyama, doelman Reus wist diens poging wel te keren. In het slot van de eerste periode was het vooral aan de overzijde dat er iets in de lucht hing. Defourny gooide de bal pardoes via Mbokani tot bij Barry. De lob van de Guineeër ging over.

De thuissupporters moesten enkel nog wat geduld oefenen om het openingsdoelpunt te kunnen vieren. Dat kreeg Barry dan toch op zijn naam op slag van rust: met zijn rechter trapte de aanvaller heel fraai uit de draai in de rechterhoek binnen (1-0). Bij Molenbeek hadden ze nog geen zin om die leidersplaats zomaar uit het oog te verliezen: Biron maakte na de pauze op aangeven van Challouk gelijk (1-1).

Beerschot sluipt dichterbij

Met het einde van de wedstrijd in zicht kon Beveren de druk nog wel wat opvoeren. Het feestje bij wat de winnende treffer had kunnen zijn, ging niet door: er was gevlagd voor voorafgaand buitenspel van Barry. Het bleef dus bij die gelijke stand. Beveren en RWDM staan ook na dit weekend samen aan de leiding, maar zien Beerschot naderen tot op twee punten.