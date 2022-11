Axel Witsel vergeet ploegmaat bij Rode Duivels

De Rode Duivels bereiden zich verder voor op de match tegen Canada. De opstelling blijft voorlopig nog een groot vraagteken.

Met wie speelt bondscoach Roberto Martinez woensdag tegen Canada? Het ziet er naar uit dat ook de Rode Duivels op die vraag het antwoord niet weten.

“Ik voel me even goed naast Hans, Youri of Kevin”, zei Axel Witsel vandaag op de persconferentie. Wellicht onbewust vergat hij Amadou Onana.

Witsel zegt geen voorkeur te hebben op wie bij hem op het middenveld speelt, omdat zijn rol altijd hetzelfde blijft. “Meer dan ooit speel ik als een nummer zes. Op het WK in Brazilië ging ik op en af, op en af, op en af… Die tijd is intussen voorbij.”

“Ik ben ervan overtuigd dat ik nog steeds even goed ben als in 2014, maar ik ben niet meer dezelfde speler. Of ik nog even slim ben? Ja, dat wel. Maar voor het overige vul ik het anders in dan acht jaar geleden.”