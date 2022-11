Canadese sterspeler Davies start gewoon tegen de Rode Duivels: "Ik ben klaar"

De speler van Bayern München was voor het WK nog onzeker, maar geraakte toch fit.

Alphonso Davies was voor het WK nog onzeker door een blessure. Hij is een erg belangrijke speler in de Canadese ploeg, die er voor het eerst sinds 1986 in Mexico.

Door zijn blessure was Davies dan ook onzeker voor de eerste groepsmatch van Canada tegen de Rode Duivels. Maar hij geraakte toch nog op tijd fit en zal hoogstwaarschijnlijk ook starten in de basis.

Davies trainde zondag voor een eerste keer mee met de groep. "Als ik slechts fiftyfifty was, zouden we geen risico's nemen. Ik ben klaar om te spelen. Ja, ik zal tegen België op het veld staan", zei Davies bij TNT Sports. De Duivels zullen hem dus in de gaten moeten houden woensdag.