Lionel Messi en Argentinië zijn klaar voor het WK in Qatar: "We komen nu in topvorm op dit WK en dat geeft vertrouwen""

De kans is groot dat dit het laatste WK van Lionel Messi zal zijn. Op de persconferentie voor de wedstrijd tegen Saoudi-Arabië blikt de Argentijnse ster vooruit op het tornooi.

"Dit is een heel bijzonder WK voor mij. Het is waarschijnlijk mijn laatste kans om mijn droom te verwezenlijken', stelde de 35-jarige aanvaller. "Het is altijd bijzonder om op een WK te spelen. Het is mooi dat zelfs veel mensen die niet uit Argentinië komen hopen dat wij wereldkampioen worden. Ik ben heel dankbaar voor de liefde die ik gedurende mijn carrière altijd heb gevoeld."

Nadat hij vorig jaar de Copa America won met Argentinië is de druk om een prijs te winnen minder. '"We kunnen nu meer genieten van onze tijd bij de nationale ploeg. De selectie doet me erg denken aan die van 2014, toen waren we ook zo sterk. We hadden toen een heel goede samenhang in de ploeg. We wisten wat ons te doen stond op het veld. We komen nu in topvorm op dit WK en dat geeft vertrouwen."