Meunier kritisch richting FIFA na armband-hetze: "Slim gedaan van hen"

In Doha was het op maandag aan Thomas Meunier en Youri Tielemans om het woord te nemen op een persconferentie van de Rode Duivels.

Thomas Meunier kwam als eerste aan het woord en hij was scherp voor de FIFA, ook over de hele zaak rond de armband en een mogelijke gele kaart voor de kapitein.

"Het is zeer spijtig, maar we weten hoe het hier gaat in Qatar. De regels zijn anders dan bij ons, ze werken samen met de FIFA en dat valt nu te zien."

Slim

"Alles wordt op het laatste moment beslist. Het is een slimme move van de FIFA. De mensen zijn dan al hier en kunnen toch niet meer weg."

"Of ik zelf twijfelde om niet te komen? Neen, als je gevraagd wordt doe je dat. Als de federatie neen had gezegd, dan had ik dat wel begrepen."