Parallel tussen Benzema en Lukaku? "Die weelde hebben wij niet"

Geen Karim Benzema meer bij Frankrijk op het WK. Een situatie die veel gelijkenissen vertoont met die van Romelu Lukaku.

Karim Benzema zal op het WK in Qatar niet in actie komen. “Ik begrijp perfect dat Didier Deschamps Karim Benzema uit de selectie heeft gezet. Hij is twee à drie weken out, klinkt het, dus in theorie zou je nog kunnen hopen dat hij er in de halve finales of finale terug bij is”, zegt Marc Wilmots in Het Nieuwsblad.

Een situatie die lijkt op die van Romelu Lukaku bij de Rode Duivels. “Da’s anders. Om te beginnen beschikt Frankrijk voorin nog over Mbappé, Griezmann, Giroud, Dembélé en Coman. Zij konden het vier jaar geleden óók zonder Benzema. Die weelde hebben wij niet.”

“Zoals Lukaku – een spits met présence, een beest – hebben we er geen twee, dus moeten we het risico nemen. Hij is ook in goede handen, namelijk die van Lieven Maesschalck. Lieven was ook de kinesist die mij in 2002 klaarstoomde.”