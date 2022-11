Dit is toch ongezien? Een speler die schrik heeft om over een onderwerp te spreken bij straffe van niet mogen spelen

De woorden van Jan Vertonghen op de persconferentie vandaag zijn niet anders dan hallucinant te noemen. Vooral dan wat het impliceert: hij mocht niet zeggen wat er op zijn maag lag, want hij vreesde voor sportieve sancties.

Het ging dus over de OneLove-armband, die Eden Hazard straks niet mag dragen: "Ik ga er niets over zeggen, want ik zou morgen om 22u graag aan de aftrap staan. Dat zegt op zich al genoeg zeker?", aldus Vertonghen.

Dat betekent dus dat hij vreesde voor een sportieve sanctie als het aan de oren van de FIFA kwam. Of aan de oren van de Qatarese autoriteiten. Want het is Qatar dat beslist en de FIFA die uitvoert tijdens dit WK. Het is een beetje hetzelfde als met dat alcoholverbod, dat ineens twee dagen voor de start werd aangekondigd. Gianni Infantino kwam het toen verdedigen: "Als dat ons enige probleem is, ga ik nu op het strand liggen. Ik denk dat drie uur zonder alcohol wel te doen is", aldus de FIFA-voorzitter.

Uiteraard wel, maar het is vooral opmerkelijk hoe FIFA telkens buigt naar de wil van organiserend land Qatar. We kennen andere toernooien waar het omgekeerd was: het land moest buigen naar wat FIFA besliste. Dat een miljoenen sponsordeal met Budweiser op de helling komt te staan, blijkt ineens geen probleem meer te zijn. U mag er het uwe uit concluderen.

Jan Vertonghen is er niet de man naar om van iets of iemand schrik te hebben. Behalve natuurlijk als hij op zijn laatste toernooi ineens aan de kant zou worden geschoven. Maar als die vrees leeft bij nog andere landen zou er toch eens nagedacht moeten worden om samen één front te vormen. Want dit heeft niets meer met voetbal te maken. Vrije meningsuiting mag dan misschien niet hoog in het vaandel staan in Qatar, maar een wereldorganisatie zoals FIFA zou toch niet aan repressie mogen doen.

Tja, 't is niet het enige vreemde aan dit toernooi natuurlijk... Wat hadden we anders verwacht?