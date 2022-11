Vertonghen ziet potentieel, maar begrijpt ook de buitenwereld: "Het is normaal dat jullie twijfelen"

Jan Vertonghen is klaar voor de match van morgen. De recordinternational staat hoogstwaarschijnlijk aan de aftrap naast Toby Alderweireld. "Ik had al snel door na die blessure op Antwerp dat ik niet meer zou spelen in de competitie. Het was de bedoeling om hier fit te staan en dat is gelukt!"

Vertonghen haalt morgen de kaap van 143 caps, nog steeds het record uiteraard. "Ik was al blij dat ik één interland mocht spelen voor de Rode Duivels", lachte hij. "Ik vind het nog steeds geweldig om voor mijn land uit te komen en ik hoop de jonge gasten te inspireren. Het is nu een grotere eer om voor de nationale ploeg te spelen dan toen ik begon. Maar het is geen competitie om ter meest interlands. We willen hier nog altijd iets neerzetten."

Te beginnen tegen Canada, dat niet onderschat mag worden. Kijk maar wat Argentinië overkwam in hun eerste match tegen Saoedi-Arabië. "We hebben ons goed voorbereid. Canada heeft heel wat snelle spelers en de match tegen Egypte heeft ons wakker geschud. We zullen ze niet onderschatten."

Al is er in België en bij de aanwezige journalisten twijfel ontstaan na die match en de mindere resultaten op het EK en in de Nations League. "Goh ja, onze selectie in 2018 was op de top van zijn kunnen. Iedereen was op niveau, dat is uitzonderlijk. Het is normaal dat jullie nu meer twijfelen. Deels door de resultaten en deels door de jongens die gestopt zijn."

"Maar die zijn wel deels vervangen. Ik zie veel potentieel in de jongens die stappen zetten. Er was een tijd dat er weinig jeugd bijkwam, door de kracht van de selectie toen. Maar ik ben gecharmeerd door wat ik nu zie."