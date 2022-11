One Love-band blijft beroeren: Sponsor haakt af bij Duitsland, fans van Wales mogen niet binnen

De aanvoerdersband met One Love blijft voor beroering zorgen op het WK in Qatar.

De FIFA dreigde met een gele kaart voor aanvoerders die een band met One Love zouden dragen in Qatar, waardoor alle Europese ploegen onder de druk lijken toe te geven.

In Duitsland trekt supermarktketen REWE zich met onmiddellijke ingang terug als sponsor. “Wij staan voor diversiteit en voetbal is ook diversiteit. De schandalige houding van de FIFA is absoluut onaanvaardbaar voor mij als topman van een divers bedrijf en als voetballiefhebber", aldus CEO Lionel Souque.

Supporters van Wales mochten dan weer het stadion niet binnen omdat ze een regenbooghoed droegen. Onder hen ook oud-international Laura McAllister.

“Terwijl we in de rij stonden, hoorden we dat mensen die een regenbooghoed droegen, die moesten afzetten. Ze zeiden dat het een verboden symbool was en dat we het niet mochten dragen in het stadion. Ik heb erop gewezen dat de FIFA veel opmerkingen heeft gemaakt over het steunen van LGBTQ+-rechten tijdens dit toernooi. Omdat ik uit een land kom waar we ons zeer inzetten voor gelijkheid voor iedereen, was ik niet van plan mijn hoed af te nemen.”

Uiteindelijk moesten ze de hoed afgeven in een zone voor verloren voorwerpen, maar McAllister stak die weer in haar handtas en haalde hem binnen weer boven.