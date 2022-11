FIFA fel onder vuur, Infantino naast minister met 1LOVE-band en verliest steun: "Onaanvaardbaar wat we meemaken"

Qatar bepaalt en Infantino zorgt er namens de FIFA voor dat alle landen gehoorzamen. Zo was het tot dusver, maar de wereldvoetbalbond komt hier niet bepaald goed uit.

De storm aan ongeloof nadat de FIFA het dragen van de 1LOVE-band verbood op straffe van een gele kaart en sommige spelers zelfs hun mening niet meer durven uitdrukken, is nog niet gaan liggen. Opvallend wel: tijdens Duitsland-Japan zat de Duitse minister Nancy Faeser met de 1LOVE-band rond haar arm naast... Gianni Infantino.

German minister Nancy Faeser has the OneLovešŸ³ļø‍šŸŒˆ armband on as she sits next to FIFA President Gianni Infantino. #GER | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/sf5FWmVeWj — Football Tweet āš½ī؀ (@Football__Tweet) November 23, 2022

Naast het veld kan dat wel zonder een gele kaart te krijgen. Dat zal nog het minste van Infantino zijn zorgen zijn. Op een persconferentie heeft Jesper Møller, de Deense bondsvoorzitter, het vertrouwen in hem opgezegd. "Denemarken zal de huidige FIFA-voorziter niet steunen", aldus Møller. Die verwijst zo naar de voorzittersverkiezingen van 2023, waarvoor Infantino voorlopig de enige kandidaat is.

Desondanks kan de Zwitser dus niet langer op Deense steun rekenen. "We zullen nog wel zien of er nog een andere kandidaat bijkomt, er is nog tijd. Ik ben niet enkel ontgoocheld, ik ben kwaad. Dit is mijn zevende WK. Wat de spelers nu meemaken, is compleet onaanvaardbaar. Daar moeten we een antwoord aan bieden", is