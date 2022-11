Onheilspellende statistieken en 'angstgegner' Spanje die staat te wachten, Duitse pers panikeert: "Het zal toch niet!"

Gaat het voor het tweede keer op rij een WK met een Duitse afgang worden? De statistieken na de match tegen Japan boezemen weinig vertrouwen in, er zal uitgerekend tegen Spanje gewonnen moeten worden. De Duitse pers vreest een nieuwe vroege exit.

Bij Bild spreken ze van een debacle na de 1-2 tegen Japan. "Het zal toch niet waar zijn! Het wordt nu al een finale tegen uitgerekend 'angstgegner' Spanje. Van de laatste zeven onderlinge duels won Duitsland er maar eentje." Kicker ziet 'hoe alle slechte dingen uit drie bestaan'. Het verwijst daarmee onder meer naar het feit dat voor een derde keer op rij de eerste match op een groot toernooi verloren werd.

Weinig hoop

Nog wat dieper ingaan op de statistieken biedt de Duitsers weinig hoop op het overleven van de groepsfase. Het is dus voor het derde toernooi op rij dat Duitsland in zijn eerste wedstrijd onderuit gaat, maar voor het tweede WK op rij. Terwijl in voorgaande edities van WK juist keer op keer die eerste match afgesloten werd met winst. Hoe het in dat vorige WK afliep, weten we: Duitsland werd in een haalbare groep laatste met drie punten.

Bovendien is het ook een land dat zeer zelden verliest als het bij de rust op voorsprong staat. De laatste keer dat dit gebeurde dateert van ... 1978. Een heel ander tijdperk dus. Duitsland verloor toen van Oostenrijk. Japan had ook nog nooit eerder een WK-match gewonnen na een achterstand. Neen, er zijn niet veel cijfers waar de Duitsers zich kunnen aan optrekken.