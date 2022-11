Kompany heeft hét recept: "Ik geloof dat België op die manier het WK kan winnen"

De Rode Duivels beginnen vanavond aan hun WK in Qatar met een wedstrijd tegen Canada. In tegenstelling tot velen gelooft Vincent Kompany wel in een Belgische wereldtitel.

“Ik geloof dat België het WK kan winnen”, aldus Vincent Kompany op ESPN. “Er zijn uiteraard andere favorieten, maar ik vergelijk de Rode Duivels met het Italiaanse elftal dat in 2006 wereldkampioen is geworden.” Ook The Prince hamert op de ervaring van de selectie. “Bovendien spelen ze al heel lang samen. De Rode Duivels moeten gedisciplineerd voetballen. Ze hebben jongens in de ploeg die een match kan doen kantelen. En dat heb je nodig op een eindtoernooi."