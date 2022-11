🎥 Lukaku gaat helemaal uit zijn dak wanneer Courtois penalty stopt

Romelu Lukaku hoopt zondag al wat minuten te maken, maar woensdag zat hij nog in de tribune. Nagelbijtend, want hij heeft het moeilijk om zulke matchen te volgen zonder zelf iets te kunnen bijdragen. De emoties barstten dan ook los toen Thibaut Courtois in de tiende minuut die penalty pakte.

Lukaku veerde recht en schreeuwde het uit, zoals u in onderstaand filmpje kan zien. Ook topkinesist Lieven Maesschalck deelde in de vreugde... PASSIE | De reactie van Romelu Lukaku op de penaltysave van @thibautcourtois! 🫂🇧🇪



[📱TikTok/gabimartins] pic.twitter.com/b09YMxv75u — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 24, 2022