Meeval voor de Duivels? Na Mazraoui nu ook Hakimi twijfelachtig voor duel tegen België

Woensdag was er nog de partij tegen Canada, donderdag was het tijd voor de nabeschouwingen maar het vizier wordt toch ook al gericht naar de volgende partij van de Rode Duivels die zondag al volgt.

België speelt zondagnamiddag tegen Marokko dat 0-0 speelde tegen Kroatië op de eerste speeldag. Een van de belangrijkste spelers van Marokko is Hakim Ziyech maar verder zijn toch vooral backs Hakimi en Mazraoui de bekendste namen. De kans bestaat echter dat deze zondag niet aan de bak zullen komen.

Voor Mazraoui lijkt het zeer onwaarschijnlijk. De Bayern-speler werd tegen Kroatië op een brancard afgevoerd en verdere tests moeten de aard van de blessure nog uitwijzen maar een wedstrijd 4 dagen later komt wellicht veel te vroeg.

Maar ook rechtsachter Hakimi is onzeker. Hij speelde wel de volledige 90 minuten tegen Kroatië maar voelde een pijnscheut in de dij na een sprint. Het zal een last-minute beslissing worden om te zien of de PSG-speler fit is om op te draven tegen de Duivels.