Eric Van Meir weet wat De Bruyne en Alderweireld tegen elkaar zeiden: "Hebben allebei gelijk"

Het was het opvallendste beeld van de eerste helft tussen België en Canada. De woordenwisseling tussen Toby Alderweireld en Kevin De Bruyne.

Beide spelers minimaliseerden hun uitbarsting na de wedstrijd. Een terechte uitspraak van het tweetal, vindt oud-Rode Duivel Eric Van Meir.

“Het ging puur over een verschil in visie. De Bruyne wilde wellicht een oplossing voor het mindere spel bespreken met Martinez. Meer voetbal, minder lange ballen, iets wat hij kan en ook gewend is van bij City”, zegt Van Meir aan Gazet van Antwerpen.

Maar Alderweireld zal dat anders gezien hebben. “Dan komt Alderweireld erbij en zegt die misschien dat het risico te groot is. Want een verkeerde pass inspelen met die drukkende Canadezen kan fataal zijn. Daar zal het wel over gegaan zijn. En ze hebben beiden gelijk.”