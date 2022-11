Kevin De Bruyne nog duidelijk gefrustreerd: "We kunnen niet spelen zoals bij Man City"

Net voor de rust kwam het tot een akkefietje tussen Kevin De Bruyne en Toby Alderweireld, toen de Rode Duivels op voorsprong kwamen.

Achteraf werd er niet veel aandacht aan besteed en deden beide hoofdrolspelers het af als iets pietluttigs, maar het is duidelijk nog niet van de baan.

“We kunnen niet op dezelfde manier spelen zoals Man City. Als nationale ploeg moet je je aanpassen aan de spelers die je hebt. Frustreert mij dat soms? Ja”, was De Bruyne duidelijk op de persconferentie van vandaag. “Ik zou mijn frustraties dus minder moeten tonen, maar dat is de perfectie die ik nastreef. Dat is zowel goed als slecht soms.”

“Hoe ik zelf zou reageren als coach op een gefrustreerde Kevin De Bruyne? Daar heb ik niet over nagedacht. Ik weet wel dat mijn reacties niet altijd goed zijn. Ik moet af en toe die rust vinden. Maar het is ook een manier van mij om de ploeg beter te laten spelen en meer rendement eruit te halen. Maar natuurlijk moet ik ook leren om mijn reacties op een betere manier te tonen. Af en toe komen daar emoties aan te pas, maar dat is een werkpunt van mij.”