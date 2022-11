Speeldag 1 zit erop, dit is speeldag 2: Alle hens aan dek voor Argentinië maar vooral voor Duitsland dat moet winnen van Spanje

Op een goede 4 dagen hebben we alle 32 landen van het WK een keertje aan het werk gezien en zit de eerste speeldag erop in Qatar. Vrijdag start meteen speeldag 2 en het voor sommige landen is het al do or die.

Groep A vrijdag 25/11

Qatar-Senegal

Nederland-Ecuador

VriNederland won z'n eerste match van het WK met 0-2 van Senegal en lijkt zo al op weg naar de volgende ronde aangezien de Senegalezen gezien worden als de tweede sterkste ploeg in groep A. Tegen Ecuador kunnen ze zelfs al zeker zijn van groepswinst.

Senegal moet dan weer op zoek gaan naar de drie punten tegen gastland Qatar dat heel zwak voor de dag kwam tegen Ecuador op de openingsspeeldag.

Groep B vrijdag 25/11

Wales-Iran

Engeland-VS

Na de demonstratie van Engeland tegen Iran lijkt hun kwalificatie ook al bijna binnen te zijn. Al heeft de VS tegen Wales in de eerste helft laten zien dat ze ook wel aardig kunnen voetballen. Voor de States is elk punt welkom na het gelijkspel tegen Wales.

Voor Wales en Iran is het de match van de laatste kans om nog door te willen gaan naar de volgende ronde. Iran wil na de 6-2 pandoering de rug rechten en Wales wil ervoor zorgen dat ze 4 punten hebben na deze speeldag.

Groep C zaterdag 26/11

Argentinië-Mexico

Polen-Saoedi-Arabië

Voor favoriet Argentinië is het van moeten tegen Mexico. Messi & co werden met verstomming geslagen door de Saoedi's en verloren met 1-2 waardoor ze nu wel moeten winnen van Mexico om kwalificatie in eigen handen te houden.

Saoedi-Arabië kan de kwalificatie al ruiken maar heeft met Polen en Mexico toch nog twee lastige klussen te klaren. Zeker omdat die landen op de openingsspeeldag 0-0 gelijkspeelden en dus ook op zoek zijn naar een driepunter.

© photonews

Groep D zaterdag 26/11

Frankrijk-Denemarken

Tunesië-Australië

De Fransen werden even verrast door Australië maar wonnen nadien wel met overtuiging en 4-1 van de Socceroo's. Denemarken kon hen al eens verslagen in de Nations League en de Denen zijn op zoek naar een eerste overwinning.

Want tegen Tunesië bleven de Denen steken op een 0-0 gelijkspel. Als de Tunesiërs winnen van Australië, kan het WK wel eens snel gedaan zijn voor Denemarken.

Groep E zondag 27/11

Spanje-Duitsland

Japan-Costa Rica

De match van de tweede speeldag? Zeker wel aangezien Duitsland wel moet winnen ervan uitgaan dat Japan ook het zwakke Costa Rica zal kloppen. Indien de Duitsers niet winnen van Spanje, is hun WK al bijna gedaan na twee wedstrijden. Enkel een knalprestatie van Japan tegen Spanje kan hen dan nog redden. En dat terwijl de Spanjaarden met 7-0 impressionant waren tegen Costa Rica.

Groep F zondag 27/11

België-Marokko

Kroatië-Canada

De Rode Duivels zijn met 3 punten leider in de groep en kunnen zondag al zeker zijn van kwalificatie als er gewonnen wordt van Marokko. Canada heeft geen punten maar wel moed geput uit de prestatie tegen de Rode Duivels. Tegen de vice-wereldkampioen zullen ze ongetwijfeld even enthousiast op zoek gaan naar de drie punten.

© photonews

Groep G maandag 28/11

​Brazilië-Zwitserland

Kameroen-Servië

Voor de eerste eer sinds groep A treffen twee landen mekaar die hun eerste wedstrijd gewonnen hebben. Brazilië wil de favorietenrol wat extra kracht bijzetten en voor de Zwitsers is elk punt welkom tegen de Goddelijke Kanaries.

Aan de andere kant willen Kameroen en Servië hun kansen gaaf houden om kwalificatie af te dwingen. Zeker voor Servië is die kans nog hoog aangezien er nog een wedstrijd tegen Zwitserland op het programma staat en Kameroen nog tegen Brazilië moet.

Richarlison

Groep H maandag 28/11

Portuga-Uruguay

Zuid-Korea-Ghana

En last but not least, groep H. Een heel spannende groep waarbij de vorm van de dag het resultaat lijkt te zullen bepalen. Uruguay stelde teleur tegen Zuid-Korea en kan zich geen verlies tegen Portugal veroorloven.

Ook in het andere duel lijkt het alle kanten te kunnen opgaan. Zuid-Korea lijkt heel wat meer te zijn dan enkel Heung-Min Son en Ghana kwam tegen Portugal dan weer bijna terug in de wedstrijd.