Sterkhouder Gent wil zich klaarstomen voor play-off 1: "Met mij erbij stonden we tweede"

Tarik Tissoudali is dit seizoen nog niet van waarde kunnen zijn voor KAA Gent. En dat vindt de Marokkaanse aanvaller heel jammer.

De Buffalo's zijn niet al te slecht bezig aan het seizoen, maar een stekje in de top-4 en play-off 1 behalen zal nog moeilijk worden.

Alles aan doen

"Ik ga er alles aan doen zodat ik in play-off 1 volledige wedstrijden kan spelen", hoopt Tissoudali op de top-4 voor Gent én een behouden terugkeer voor zichzelf na een zware blessure.

"Ik denk dat ze me zeker in het begin van het seizoen gemist hebben. Met mij erbij? Dan stonden we wel tweede denk ik", klinkt het zelfzeker in Het Nieuwsblad.