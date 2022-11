Cristiano Ronaldo heeft eerste monsteraanbieding beet van Saoedische club Al-Nassr

Cristiano Ronaldo is een vrije speler sinds zijn contract bij Manchester United werd ontbonden.

Na het explosieve interview van Ronaldo waarin hij zijn club Manchester United met de grond gelijk maakte, had Ronaldo zich onmogelijk gemaakt bij de Engelse club. Er werd dan ook in gezamenlijk overleg besloten om het contract van Ronaldo te ontbinden.

De Saoedische club Al-Nassr zou Ronaldo al een contractvoorstel gedaan hebben van zo'n 225 miljoen dollar of 216 miljoen euro. Dat zou neerkomen op zo'n 1,38 miljoen euro per week. Bij Manchester United verdiende Ronaldo nog 450.000 euro per week, dat meldt HLN.

Of Ronaldo ingaat op de oliedollars en in de woestijn gaat voetballen is maar zeer de vraag. Hij was er al niet van gediend dat Manchester United zich niet kon plaatsen voor de Champions League, en het niveau in Saoedi-Arabië ligt daar nog eens heel ver onder.

Portugal won donderdag met 3-2 van Ghana en speelt maandag tegen Uruguay voor een plaats in de achtste finales.