Gert Verheyen na nederlaag tegen Marokko: "Kunnen alleen nog fatsoenlijk voetballen als we controle cadeau krijgen"

De analist legde het pijnpunt van de Duivels bloot na het verlies tegen Marokko.

De Rode Duivels verloren tegen Marokko met 0-2. Nadat een goal van Marokko in de eerste helft nog werd afgekeurd, zette Marokko in de tweede helft wel meer druk en scoorde het uiteindelijk twee keer.

Gert Verheyen legde het pijnpunt van de Duivels bloot. Hij vond dat België het nog goed deed in de eerste helft en met de juiste intenties speelde alhoewel het in de uitvoering wat ontbrak. “Dat is de kwaliteit die we op dit moment maar hebben aan de bal”, zei hij bij Sporza.

Maar in de tweede helft was het heel wat minder. “Als de Marokkanen dan komen en met meer intentie gaan spelen en met meer durf en lef en wat hoger gaan spelen. Dat wil zeggen dat wij op dat moment de controle niet meer cadeau krijgen.

Het lijkt erop alsof we alleen nog fatsoenlijk kunnen voetballen als we die controle cadeau krijgen. Op het moment dat een tegenstander komt en ons pijn wil doen, dan kunnen ze dat.”