Ploegmaat Marquinhos over blessure van Neymar: "Hij is zeer gefocust en laat zich 24u per dag behandelen"

Neymar liep tegen Servië een blessure op aan zijn enkel.

Neymar moest voor het einde van de match tegen Servië het veld verlaten doordat hij te veel last had van zijn enkel. Er was een serieuze zwelling te zien op zijn enkel en de Braziliaan mist al zeker de volgende match van Brazilië tegen Zwitserland.

Zijn landgenoot en ploegmaat bij PSG, Marquinhos, maakte op de persconferentie voor de match duidelijk dat Neymar er alles aan doet om zo snel mogelijk terug te keren, iets wat hem de voorbije jaren wel wat werd verweten.

"Hij is zeer gefocust, hij slaapt zelfs bij de kinesist en laat zich 24 uur per dag behandelen. We weten niet wanneer hij terug zal zijn, maar we hopen zo snel mogelijk", zei de verdediger nog.