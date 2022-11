Voorspelde rellen uitgebroken in Brussel na match tussen België en Marokko, politie vraagt buurt te vermijden

Na de match tussen België en Marokko zijn rellen uitgebroken in Brussel.

In de hoofdstad had de politie zich al voorbereid op mogelijke rellen na de match tussen België en Marokko en die vrees is ook uitgekomen, vooral in de buurt van het Zuidstation.

De politie is massaal ter plaatse en probeert de situatie onder controle te krijgen. Er werd brand gesticht, auto's worden vernield en ook elektrische steps worden in brand gestoken.

Ook een wagen van een cameraploeg van de VRT werd bekogeld door de relschoppers.