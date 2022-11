Grote twijfels bij Roberto Martinez: "Dat moet iemand anders doen"

De Rode Duivels verloren van Marokko. Ook tegen Canada was het ondanks de overwinning niet goed.

Dan wordt uiteraard gekeken naar de trainer. Dat is ook wat de analisten deden bij Karl Vannieuwkerke in Villa Sporza zondagavond. “Of hij nog de juiste man op de juiste plaats is? Dat is niet het geval”, zegt Youri Mulder heel duidelijk als de bondscoach besproken wordt.

“Hij heeft moeite om in het team van de afgelopen jaren door te selecteren. Dat moet iemand anders doen. Hij heeft het fantastisch gedaan, maar ik denk dat je na het WK met iemand anders door moet.”

Ook Steven Defour is de mening toegedaan dat het tijd is voor andere spelers. “Die selectie komt er sowieso, want ik denk dat veel jongens zullen stoppen”, vult Defour aan.