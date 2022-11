Marc Wilmots doodeerlijk: "Kritiek op Roberto Martinez is te makkelijk"

Bondscoach Roberto Martinez was andermaal kop van jut bij de Rode Duivels na de nederlaag tegen Marokko op het WK in Qatar.

De publieke opinie was niet mals voor de bondscoach. “Roberto Martinez krijgt nu veel kritiek, vooral op zijn wissels, maar dat is te makkelijk”, zegt Marc Wilmots aan Het Nieuwsblad.

De vervanging van Onana was een goede beslissing. “De bondscoach weet ook wel dat Onana met zijn kracht een meerwaarde is. Hij haalde hem er alleen maar af omdat hij flirtte met rood. Ergens te begrijpen en zijn vervanger Tielemans is niet in de fout gegaan.”

Wilmots zag zelfs dingen van Martinez die hij nog nooit gezien had. “Het is gewoon omdat het verkeerd is afgelopen dat daar nu op gefocust wordt. Terwijl ik net vind dat Martinez tactisch goeie dingen gedaan heeft. Voor het eerst in zes jaar de tegenstander opvangen met vier verdedigers was bijvoorbeeld prima gezien.”