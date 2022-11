Martinez over vervanging van Eden Hazard: "We wilden dat risico niet lopen"

Eden Hazard en Amadou Onana werden rond het uur vervangen. Iets wat door heel wat fans niet echt begrepen werd.

Eden Hazard en Amadou Onana speelden een goede wedstrijd, maar werden toch vervangen. Net op het moment dat ze toch wel bij de betere Duivels waren.

Over zijn keuze om Eden Hazard te vervangen was Roberto Martinez heel duidelijk. “Met Eden Hazard hebben we ons lesje geleerd”, zegt de bondscoach in Het Nieuwsblad. “We hadden voorzien om hem na zestig minuten te vervangen en we zijn bij dat plan gebleven.”

Martinez vreesde dat het fout zou lopen. “Op het EK vorig jaar was er een gelijkaardige situatie. Ook toen wilden we hem tegen Portugal na zestig minuten vervangen. Toen vroeg de wedstrijd erom hem dan nog niet te wisselen. We lieten hem staan. Gevolg was een spierblessure en het toernooi was voorbij. Dat risico wilden we niet weer lopen.”