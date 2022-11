Duivels zitten rond tafel om plooien glad te strijken, spelers proberen eenheid te benadrukken

De spanningen in de spelersgroep van de Rode Duivels kwamen zondag na de match tegen Marokko zwaar tot uiting. De bondscoach moest brandjes blussen en deed dat maandagavond met een groepsgesprek.

De vrouwen en kinderen van de Rode Duivels verlieten het hotel en maandagavond wou Roberto Martinez de lucht klaren. Dat was nodig, want met name Jan Vertonghen was niet blij met wat er gezegd was door Eden Hazard en Kevin De Bruyne. Die hadden gezegd dat ze te oud waren en met name de verdediging. Na Marokko reageerde Vertonghen met: "We hebben zeker ook geen kansen afgedwongen omdat de verdediging te oud is?"

Nadien kwam het in de kleedkamer tot een clash. Romelu Lukaku moest beide partijen zelfs scheiden. Martinez probeerde het te minimaliseren en nadien werd het allemaal ook ontkend. Verschillende Rode Duivels stuurden ook een tweet of een Instagram-verhaal om de eenheid te benadrukken, maar het groepsgesprek moest er voor zorgen dat de neuzen weer in dezelfde richting staan.

Of dat tegen Kroatië gelukt zal zijn, moet nog blijken. "Ik moet ervoor zorgen dat ze tegen donderdag 100 procent geloven in winst, al is dat nu maar tien procent misschien", aldus Martinez.