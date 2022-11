Glen De Boeck vergelijkt met situatie van 2002: "De oplossingen liggen er"

De Rode Duivels moeten tegen Kroatië vol aan de bak. Anders zitten ze vrijdag op het vliegtuig naar huis.

Glen De Boeck beleefde een min of meer identieke situatie in 2002. Na twee keer gelijkspel, tegen Zuid-Korea en Tunesië, moest er gewonnen worden van Rusland. Het werd 3-2 voor de Duivels.

“Tegen Tunesië gaven we niet thuis, maar we hebben ons niveau opgetrokken. We hebben lef en durf getoond. Dat moeten de huidige internationals nu ook doen”, zegt De Boeck in Gazet van Antwerpen.

“Het baltempo moet hoger, ze moeten durven vooruit te voetballen. Ik heb genoeg momenten gezien waarop er kon doorgespeeld worden naar de volgende linie. De oplossingen liggen hoger op het veld, maar dat gebeurt niet, ondanks de vele kwaliteiten. Het is allemaal zo passief. Neem de wedstrijd in handen, onderga ze niet, zoals dat tegen Canada en Marokko wel het geval was.”