Beloftencoach Mathijssen ziet groot gemis voor "tussengeneratie" bij Duivels: "Waar zijn spelers als Sambi Lokonga, Bornauw, Saelemaekers, Vanheusden, Delcroix en Mangala?"

Roberto Martinez nam wat jongeren mee naar Qatar, maar opvallend daarbij is dat hij een generatie compleet links heeft laten liggen. Beloftencoach Jacky Mathijssen weet wat de reden daarvoor is.

“Met Debast, Doku, De Ketelaere, Onana, Openda en Theate staan er nu zes jongens op het WK die nog selecteerbaar zijn voor het EK U21 komende zomer. Daar ben ik enorm fier op, maar wat ook opvalt is dat de tussengeneratie ontbreekt", merkt hij op in Het Nieuwsblad. "Waar zijn spelers als Sambi Lokonga, Bornauw, Saelemaekers, Vanheusden, Delcroix en Mangala? Enkelen werden afgeremd door blessures, anderen hebben zich niet kunnen doorzetten bij hun clubs of bij de nationale ploeg.”

De reden? Bij de jeugd nooit een EK of WK meegemaakt. “Wat hen allemaal verbindt is dat ze nooit een groot internationaal toernooi hebben mogen meemaken met de beloften. Ik ben ervan overtuigd dat dat een grote meerwaarde had betekend voor hun generatie. Daarom zijn we ook zo blij dat we die ervaring volgend jaar wel kunnen aanbieden aan de volgende generatie. Het kan de basis zijn van iets heel moois. Het beste voorbeeld is onze Olympische voetbalploeg van 2008 in Peking, waaruit later de ‘Gouden Generatie’ is voortgevloeid.”