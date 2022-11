Opvallend: Deze elf topspelers zitten in hun laatste contractjaar bij hun club

Nog even en dan komt het transfercircus weer op gang. Binnen een mum van tijd zullen clubs weer met elkaar en ook met andere spelers onderhandelen. Vanaf januari zijn ook spelers die in hun laatste contractjaar zitten vrij om te onderhandelen met wie ze willen.

Keeper

In doel gaan we voor de Spaanse doelman David de Gea. De inmiddels 32-jarige doelman van Manchester United zit in zijn laatste contractjaar en speelde tot nu toe elke minuut in de Premier League voor de Mancunians. Dat David de Gea niet geselecteerd werd voor dit WK bij de Spaanse nationale ploeg was op zijn minst opvallend te noemen, want met 45 caps heeft hij toch al wat ervaring. De doelman speelt al sinds de zomer van 2011 voor de Engelse ploeg. Daarvoor kwam hij enkel uit voor Atletico Madrid. Keert de ervaren de Gea volgende zomer terug naar La Liga?

Verdediging

Op de linksachterpositie staat er opnieuw een speler van Manchester United, toch nog wat huiswerk dus voor de Red Devils. De Engelsman Luke Shaw zit namelijk ook aan zijn laatste contractjaar. De 27-jarige Shaw is een vaste waarde bij de Engelse nationale ploeg en maakt ook bij Manchester United zijn minuten. Ook hij speelt al een hele poos voor de Engelse club. In de zomer van 2014 haalde Manchester United Luke Shaw weg bij Southampton voor 37,5 miljoen euro. Het houdt niet op want ook de derde speler is van Manchester United. Diogo Dalot, die in de zomer van 2018 voor 22 miljoen weggeplukt werd bij FC Porto, zit komende zomer zonder club. De kans lijkt wel redelijk klein dat Manchester United de 23-jarige Portugees zomaar zal laten gaan. Dalot speelt namelijk zo goed als alles voor de Mancunians en heeft ook een marktwaarde van 32 miljoen euro.

© photonews

Centraal in de verdediging zijn de ogen vooral gericht op Milan Skriniar. De 27-jarige centrale verdediger van Inter Milaan heeft een marktwaarde van 60 miljoen euro en is nog steeds super belangrijk. De ploeggenoot van Romelu Lukaku werd in de zomer van 2017 naar Milaan gehaald voor een aardig bedrag van 34 miljoen euro. De kans dat Inter hem zomaar zal laten vertrekken is dus ook redelijk klein. Wie misschien wel toe is aan een nieuwe club is Yerri Mina. De 28-jarige centrale verdediger speelt momenteel voor Everton, dat in de zomer van 2018 nog meer dan 30 miljoen euro betaalde aan FC Barcelona voor hem. Intussen is de Colombiaan op de bank verzijld geraakt bij Everton en speelde hij dit seizoen slechts één wedstrijd in de Premier League.

Middenveld

Op het middenveld is er keuze met overvloed. De eerste naam die in onze basisopstelling staat is toch wel Youri Tielemans. Onze landgenoot zit in zijn laatste contractjaar bij Leicester, maar heeft al zicht op een ploeg voor de toekomst. Arsenal wou de Belgische middenvelder namelijk al afgelopen zomer naar Londen halen, maar de transfer ging niet door. Het is afwachten of de deal deze winter wordt afgerond, maar anders ziet het er naar uit dat Tielemans volgende zomer transfervrij naar Arsenal zal verhuizen.

© photonews

Ook de andere twee middenvelders zijn spelers van formaat. Met N'Golo Kanté zit misschien wel één van de beste defensieve middenvelders in zijn laatste contractjaar. Dit seizoen kwam Kanté echter amper in actie aangezien hij sukkelt met een hamstringblessure. Het is afwachten wat de Franse nummer zes zal doen na dit seizoen. Ten slotte zetten we er ook nog Toni Kroos bij. De 32-jarige middenvelder van Real Madrid is nog steeds belangrijk, maar toch zijn de tekenen van ouderdom er aan te zien. Misschien is de tijd na dit seizoen wel rijp om voor het eerst sinds 2014 opnieuw in zijn thuisland Duitsland te gaan spelen.

© photonews

Aanvallers

Ook de aanval is op z'n minst interessant te noemen. Op linksbuiten kiezen we voor (beloofd!) onze vierde en laatste speler van Manchester United, namelijk Marcus Rashford. De 25-jarige Brit heeft een marktwaarde van 55 miljoen euro en is een jeugdproduct van de Mancunians. Zal hij nu voor het eerst in z'n carrière andere oorden opzoeken? Op de rechtsbuiten kiezen we voor (wie anders dan) Lionel Messi. De 35-jarige wereldspeler is bezig aan zijn laatste contractjaar bij PSG en een sensationele terugkeer naar FC Barcelona hangt in de lucht. Zou het?

In de spits kiezen we voor de kersverse Ballon d'Orwinnaar Karim Benzema. De 34-jarige Fransman speelt al sinds 2009 voor Real Madrid, maar nu zit hij toch in z'n laatste contractjaar. Omwille van een kleine blessure is Benzema niet mee met de Franse nationale ploeg naar het WK, maar zal toch nog van goudwaarde kunnen zijn voor de ploeg van Courtois. Keert Benzema komende zomer terug naar de Ligue 1?