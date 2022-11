Thibaut Courtois kijkt enkel vooruit: "Die leugens brengen ons dichter bij elkaar"

Op de persconferentie van de Rode Duivels kwam ook Thibaut Courtois tekst en uitleg geven over de incidenten na de match tegen Marokko.

Courtois laat er geen gras over groeien. “Er is geen probleem binnen de groep. Natuurlijk ben je niet blij als je verliest. Die verhalen van buitenaf brengt ons dichter bij elkaar”, klonk het bij de doelman.

Wat is er dan wel gebeurd in de kleedkamer? “Niks. Ik kwam als eerste aan in de kleedkamer. Ik was er voor 15 à 20 minuten. Er gebeurde niets, iedereen was ontgoocheld. Enkel de coach sprak. Het probleem is dat er te veel leugens verspreid worden. Dan wordt er een situatie gecreëerd die niet bestaat. Als groep moeten we die negativiteit vermijden.”

Courtois reageerde zijn frustraties af toen hij het veld afstapte. “Iedereen heeft de video gezien dat ik op die dug-out sloeg. Het heeft geen nut om tegen elkaar te schreeuwen. Daarvoor zijn er teammeetings. We hebben ons zegje gedaan. Roepen heeft geen zin. De uitspraken van De Bruyne en Hazard? Dat is allemaal uitgeklaard.”