Ex-assistent van Wilmots is zeker: "Kompany had dit nooit laten gebeuren"

Er komen steeds meer details naar buiten over het geruzie in de kleedkamer van de Rode Duivels. L'Equipe wijdde er zelfs een heel artikel aan. Vital Borkelmans, voor de komst van Martinez assistent van Marc Wilmots, heeft daar zijn mening over.

"Tegen Egypte is er ontevredenheid in de groep gekropen. Ze zochten en tastten naar het ritme dat ze niet vonden", zegt Vital Borkelmans bij Sporza. "Dan komen er jammer genoeg uitspraken in de media die bepaalde spelers doen twijfelen. Met Vincent Kompany als aanvoerder zouden die uitspraken nooit gebeurd zijn."

Borkelmans kent de persoonlijkheid en de invloed van Kompany heel goed. "Kompany is het type aanvoerder die al die frustraties binnenskamers had kunnen houden. Dat is nu niet het geval. Als spelers zulke uitspraken doen, zou Kompany daar zeker op gepaste wijze op gereageerd hebben. Ook wij (Borkelmans en Wilmots) zouden de spelers in kwestie erop gewezen hebben dat die uitspraken niet konden."