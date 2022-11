Didier Deschamps ontkent terugkeer Benzema bij Frankrijk: "Geen contact sinds zijn vertrek"

De Franse spits blesseerde zich in aanloop naar het WK.

Er was enkele dagen geleden opschudding over een mogelijke terugkeer van Karim Benzema bij Frankrijk. De Franse Gouden Bal blesseerde zich in aanloop naar het WK en verliet Qatar ook een dag voor de start van het WK.

De Franse bondscoach, Didier Deschamps, ontkent de terugkeer van de Franse spits. "Ik weet niet wie dit zegt en ben er niet mee bezig. Bovendien heb geen ik contact met Karim sinds zijn vertrek bij ons. Ik heb nog 24 spelers over en hou me liever bezig met hen."

Benzema is intussen ook aangekomen op het Franse eiland Réunion voor een vakantie. Frankrijk speelt woensdag om 16u zijn laatste match in de groepsfase van het WK tegen Tunesië. Frankrijk is al geplaatst voor de achtste finales.