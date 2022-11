Ex-ploegmaat over Lukaku: "Als hij volledig fit is, zie ik hem nog veel WK-goals maken"

Zijn voormalige ploegmaat bij Everton is onder de indruk van Lukaku.

De Amerikaanse doelman Tim Howard (43) stond in doel tijdens het WK in 2014 toen de Rode Duivels de VS na verlengingen uitschakelden. Howard deed toen maar liefst 16 reddingen, een record op een WK. Romelu Lukaku scoorde toen de tweede goal voor de Belgen.

Howard was ook drie jaar ploegmaat van Lukaku bij Everton en kent dus zijn kwaliteiten. "Zijn kracht en touch voor doel: hij kan op vele manier afronden. Maar zijn linkervoet is duidelijk briljant. Ik hou ervan hoe met zijn kracht ruimte voor zichzelf creëert", zegt Howard bij HLN.

Lukaku is dit seizoen veel geblesseerd en ook op het WK is hij nog altijd onzeker. Howard denkt dat het wel goed komt. "Ik weet dat Lukaku een van de meest professionele mensen in het voetbal is en zijn lichaam steeds verzorgt met veel fysiotherapie. Als hij volledig fit is, zie ik hem nog veel WK-goals maken. Zonder Romelu mist België iets, de ploeg heeft zijn ervaring en goals nodig."