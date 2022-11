Hazard kon het niet geloven: "Ik heb Leandro Trossard zelf gebeld om te vragen of het waar was"

De geruchten van de voorbije dagen zijn ook bij de familie Hazard hard aangekomen. Kylian ging zelf op onderzoek uit.

De slechte match tegen Canada en de nederlaag tegen Marokko deden heel wat loskomen bij de Rode Duivels. De buitenwereld keek vreemd op van wat er allemaal gebeurde.

“Het loopt momenteel niet, maar we kunnen uren praten over waarom het niet werkt”, zegt Kylian Hazard aan La Dernière Heure. “Ik merk ook dat er veel kritiek is na een nederlaag, maar als je een wedstrijd wint door op dezelfde manier te spelen, hoor je de kritiek niet.”

De spanning in de kleedkamer en het feit dat sommige spelers niet met elkaar spraken verontrustte Kylian Hazard. Ook over de mogelijke vete tussen zijn broer Eden en Leandro Trossard.

“Ik heb Leandro Trossard zelf gebeld om te vragen of het waar was, want het leek me vreemd. Hij bevestigde me dat het niet waar was wat er gezegd werd, dat hij goed met Eden kan opschieten, dat ze elkaar elke dag spreken.”