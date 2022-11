Ivan Leko kijkt al weken uit naar Kroatië-België: "Het wordt een échte 'cup game'"

Kroaat Ivan Leko speelde en woonde lang in België, tegenwoordig is hij trainer in China.

Ivan Leko maakte op 1 januari 2021 bekend dat hij vertrok bij Antwerp en naar Shanghai SIPG trok. Daar is hij nu nog altijd trainer. Ook vanuit China zal Leko de match tussen Kroatië en België volgen.

Leko verwacht dat de Rode Duivels er tegen Kroatië zullen staan. "Wij zijn niet dom, hé. In die zin dat we niet denken dat België plots waardeloos is. Qua kwaliteit zijn ze misschien de beste ploeg in deze poule, al is de sfeer nu natuurlijk omgeslagen. Het Kroatische volk is in ieder geval voorzichtig. Fiftyfifty is de teneur. En daar sluit ik me bij aan. Het wordt een échte 'cup game'", zegt hij bij HLN.

Leko verwacht een mooie match. "Beide landen houden er niet van om te verdedigen. Ik verwacht een open match, waarin beide teams van hun eigen kracht zullen uitgaan. Wie de slag op het middenveld kan winnen, zal ook de match winnen volgens mij."