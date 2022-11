Marokkaans bondscoach Regragui veroordeelt rellen: "Respect tonen voor het land waar je geboren bent en waar je woont"

De Marokkaanse bondscoach hoopt ook dat het na de match tegen Canada rustiger verloopt.

Marokko kan zich donderdag plaatsen voor de achtste finales op het WK. Als het gelijkspeelt of wint tegen Canada stoot het altijd door. De Marokkaanse bondscoach Walid Regragui hoopt dat het na de match rustiger zal zijn dan na de match tegen de Belgen toen er in verschillende steden rellen uitbraken.

"Je kunt blij zijn en feestvieren, maar je moet respect tonen voor iedereen. Ik hoop dat iedereen donderdag geniet en dat we na afloop met zijn allen dansen en huilen. Niet huilen van verdriet, maar huilen omdat we bij de laatste zestien zitten", zei hij op zijn persconferentie.

Regragui kwam ook nog eens terug op de rellen na de match tegen de Duivels. "Het is heel moeilijk om te zien dat mensen zich zo gedragen in België. Je moet respect tonen voor het land waar je geboren bent en waar je woont. In onze cultuur moet je iedereen respecteren."