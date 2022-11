Tunesië verlaat WK met stuntzege tegen Frankrijk, ultieme gelijkmaker van Griezmann wordt na VAR-interventie afgekeurd

Tunesië heeft nog een stuntzege te pakken, maar ligt door de winst van Australië tegen Denemarken toch uit het toernooi. De Tunesiërs gaven alles en wisten te scoren via Khazri. In de slotfase leek Griezmann gelijk te maken, maar de VAR zag hem voorafgaand buitenspel staan.

Didier Deschamps stuurde een B-elftal de wei in: Rabiot, Giroud, Mbappé, Koundé, Griezmann... zaten allemaal op de bank. Maar laten we eerlijk zijn: wat er op het veld stond zou normaal gezien wel nog altijd goed genoeg moeten zijn om de meeste ploegen op dit WK te kloppen. Ook Tunesisch bondscoach Jalel Kadri wisselde op maar liefst zes plaatsen.

De Tunesiërs begonnen met veel goeie moed en het was eraan te zien dat het Franse team weinig automatismen had. Ghandri scoorde ook na negen minuten maar de goal werd terecht afgekeurd voor buitenspel. Ook Khazri testte de vuisten van Mandanda. De grote Franse verdediging hield daarna wel makkelijk stand op de vele voorzetten. Aanvallend konden ze echter enkel een schot van Coman in het zijnet laten noteren.

© photonews

Zou Deschamps zijn sterren dan toch van de bank moeten halen? Het zag er zo naar uit na een uur, want de Franse verdediging liet Khazri gewoon doorheen hun linie lopen en overhoeks binnen trappen: 1-0. En dat was ook niet onverdiend te noemen. Saliba, Rabiot en vooral Mbappé moesten de Franse meubelen komen redden. En even later stonden ook Griezmann en Dembélé op het veld.

Tunesië was op dat moment wel virtueel uitgeschakeld omdat Australië gescoord had, maar bleef toch hopen en strijden. Ze gaven geen morzel grond weg op hun eigen helft. De druk van Frankrijk nam wel toe, maar Kolo Muani en Mbappé geraakten na leuke acties niet voorbij de doelman. In de slotminuut leek Griezmann te scoren, maar na VAR-interventie werd die goal afgekeurd voor buitenspel. Het slot was dan ook knotsgek te noemen, want iedereen dacht dat er al afgefloten was.