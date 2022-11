Zou Cristiano Ronaldo echt de stap naar het Midden-Oosten zetten? 'Deal met Al-Nassr komt steeds dichterbij'

Cristiano Ronaldo kan na het WK misschien gewoon in het Midden-Oosten blijven. Al-Nassr wil de Portugese ster inlijven en dat zou wel degelijk een reële optie zijn.

Althans volgens de Spaanse krant Marca. Daarin wordt beweerd dat een overeenkomst tussen CR7 en Al-Nassr uit Saoedi-Arabië dichterbij komt. Het is bekend dat de Saoedi's hem een lucreatief voorstel gedaan hebben. In Marca staat dat dit zou neerkomen op een som van 200 miljoen euro per jaar, salaris en publiciteitsinkomsten opgeteld. Britse media spreken zelfs al van een akkoord.

Cristiano Ronaldo zou na afloop van het WK zijn definitieve antwoord geven aan prins Faisal Bin Turki. Dat is de eigenaar van Al-Nassr. Wat mogelijk kan meespelen, is dat reeds tal van Portugezen deel uitmaken van de staf van de club.

Het sportieve vs het financiële

UIteindelijk is het aan Ronaldo om te beslissen of hij zijn sportieve ambities aan de kant wil zetten en de stap naar de woestijn wil wagen.