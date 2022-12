📷 In de aanloop naar Kroatië: De Bruyne en Lukaku kopiëren iconische foto

šŸ“· In de aanloop naar KroatiĆ«: De Bruyne en Lukaku kopiĆ«ren iconische foto

Het is vandaag D-day voor de Rode Duivels. In de aanloop naar de match tegen Kroatiƫ was er nog wat tijd voor een foto.

Winnen of het WK verlaten. Dat is de opdracht van de Rode Duivels tegen Kroatië. De voorbije dagen was er heisa rond een vermeende kleedkamerrel, maar ondertussen zijn de rangen weer gesloten en gaan de Rode Duivels vol voor de winst tegen Kroatië. Om die stelling kracht bij te zetten, kwam er een tweet van een foto met daarop Romelu Lukaku en Kevin De Bruyne. Ze staan op die foto zoals Cristiano Ronaldo en Lionel Messi net voor het WK op een foto stonden. Victory is a State of Mind. ā™Ÿļø #DEVILTIME pic.twitter.com/1FqPPp1Jsr — Belgian Red Devils (@BelRedDevils) December 1, 2022





