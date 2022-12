Degryse hekelt Rode Duivel: "Mijn geduld met hem is op, hij kan het niet meer belopen"

De Rode Duivels spelen morgen dé belangrijkste wedstrijd van hun WK. Zonder een overwinning tegen Kroatië mogen de koffers al gepakt worden. Ook Marc Degryse voert de druk op.

Marc Degryse maakt alvast zijn basiself duidelijk, als het van hem zou afhangen. En hij zou dan alvast spelen zonder Axel Witsel.

Fysiek belopen

"Mijn geduld met hem is op. Fysiek kan hij het niet meer belopen en in balbezit brengt hij niks bij. Vandaar dat ik De Bruyne een rij achteruit schuif, vanuit die positie kan hij veel sneller vooruit spelen."

"De Bruyne is op zijn best als hij het spel kan versnellen, denk maar aan die wedstrijd vier jaar geleden tegen Brazilië", klinkt het in Het Laatste Nieuws.