Opnieuw een afgang: Duitsland ging al voor het derde toernooi op rij de mist in

Nadat Duitsland wereldkampioen werd in 2014, liep het stilaan minder goed.

De Duitse wereldtitel in Brazilië in 2014, zeker met de 1-7 tegen het thuisland in de halve finale, was erg mooi. Na acht jaar onder Joachim Löw pakten de Duitsers eindelijk een prijs, de eerste sinds de Europese titel in 1996.

Op het EK in 2016 bereikte Duitsland nog de halve finale, maar op het WK in 2018 in Rusland stokte de machine. Het vermeed in de tweede groepsmatch tegen Zweden al een bijna uitschakeling met een late goal van Kroos die hen nog een overwinning opleverde. Maar een nederlaag tegen Zuid-Korea betekende de uitschakeling. Voor Boateng en Khedira meteen hun laatste wedstrijd.

Ook Euro 2020 geen succes

Löw bleef ondanks alle kritiek toch aan en trok naar Euro 2020 om de vroege uitschakeling in Rusland te doen vergeten, al kondigde hij voor het EK al aan dat hij zou opstappen. Daar overleefde Duitsland wel zijn groep met Frankrijk, Portugal en Hongarije. Maar in de achtste finales verloor het met 2-0 tegen Engeland.

Hansi Flick nam over en onder meer Kroos en Hummels namen afscheid van de ploeg. Duitsland plaatste zich als eerste land voor het WK, maar in de Nations League liep het heel stroef met vier gelijke spelen, een nederlaag en één overwinning tegen Italië.

Het WK begon al slecht met een 1-2 nederlaag tegen Japan, tegen Spanje kwam het niet verder dan 1-1. In de laatste match won het wel tegen Costa Rica, maar kwam het wel op achterstand. Alweer werd Duitsland in de groepsfase uitgeschakeld.

Geen wereldspelers meer op cruciale posities

De Duitsers hadden een goede ploeg op dit WK, maar er ontbraken toch enkele toppers op belangrijke posities. Een topspits zoals Klose in 2014 is er niet meer, en ook in de defensie lijken Lahm en Boateng niet te vervangen. Füllkrug, Schlotterbeck en Süle zijn niet van dat niveau.

Met Jamal Musiala (19) heeft Duitsland wel een toptalent in zijn rangen, maar het moet het in de toekomst ook nog zonder Müller stellen, die waarschijnlijk stopt na dit WK. Duitsland heeft nog anderhalf jaar om de rug te rechten en opnieuw tot de top te behoren op het EK in eigen land in 2024.