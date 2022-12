Degryse vindt niet dat nieuwe bondscoach tabula rasa moet maken: "Maar onder hen moeten we een streep durven trekken"

Het WK zit erop voor de Rode Duivels, maar de voorbereiding voor het EK zal er al snel aankomen. Marc Degryse vindt dat we de Gouden Generatie nog niet helemaal mogen afschrijven.

Wel moet er door geselecteerd worden. "Dat vind ik wel. De grote 4 hebben nog potentieel: Courtois, De Bruyne, Lukaku en Hazard. Maar dan moet Hazard nú weg bij Real Madrid, hij heeft al een jaar verloren. Hij moet zijn carrière opnieuw op de rails zetten bij een ploeg waar hij wel aan spelen toekomt. Alderweireld kan nog mee tot aan het EK. Vertonghen, Witsel en Mertens gaan niet meer beter worden. Daar moeten we een streep durven onder trekken", zegt hij in HLN.

"Kijk eens naar de USA, bijna allemaal onder de 25. Pedri en Gavi bij Spanje, Musiala bij Duitsland, dat zijn nog tieners. Bellingham bij Engeland, die stáát er ook. Wij moeten nu nog jongens die de 20 al gepasseerd zijn gaan integreren. Faes, Doku, Théate, Debast, Onana, ik hoop dat Lavia er snel bijkomt. In maart moeten zij in de ploeg staan. Dat EK in Duitsland, dat komt er al binnen anderhalf jaar aan, hé. Tussen nu en dan zitten maar pakweg 20 interlands. Er valt geen tijd te verliezen."