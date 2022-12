Testspelers voor Hollerbach, maar strikte voorwaarde om te blijven

Bij STVV komen er volgende week wellicht enkele testspelers over de vloer, maar of ze kunnen blijven is maar zeer de vraag.

Deze week moest de coach van STVV nog niet weten van testspelers. Volgens Het Belang van Limburg komen er volgende week twee over de vloer. Om wie het gaat is voorlopig nog niet duidelijk. Alleen zijn er strikte voorwaarden verbonden aan de komst van inkomende transfers. En die redenen zijn vooral niet sportief. Zelfs als de testspelers een meerwaarde blijken te zijn, is hun komst afhankelijk van het feit als er budget vrijkomt na een uitgaande transfer.